«Алина, не обижайся!» Шишкина — о работе Загитовой на ТВ

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина обратилась к олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой по поводу её работы на телевидении.

«Я как‑то высказалась и сразу же получила: Алина никогда не придёт ко мне на интервью. Хотя я корректно высказалась: «Ещё надо учиться». А что? Мы вообще всю жизнь учимся, неважно, в какой сфере работаем. Алина, не обижайся! Приходи на интервью», — приводит слова Шишкиной «Матч ТВ».

Напомним, Загитова приостановила карьеру в спорте в 2019 году и активно развивается в сфере шоу-бизнеса, в том числе и в качестве ведущей на телевидении.

Отметим, что и сама Шишкина после окончания карьеры стала работать на телевидении, в том числе комментатором. Сейчас она снимает собственную программу на YouTube-канале — «Без воды».

Ранее комментатор и ведущий спортивных программ Дмитрий Губерниев также говорил о том, что фигуристке стоит уйти в тень, если она боится осуждения со стороны.