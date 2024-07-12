Чемпионат мира по футболу среди бездомных пройдёт в Осло в 2025 году

В норвежском Осло состоится чемпионат мира по футболу среди бездомных. Мероприятие будет организовано Армией спасения в Норвегии при полной поддержке и содействии правительства и Осло. Об этом сообщает Inside the Games.

В чемпионате мира по футболу среди бездомных 2025 года в Осло примут участие 500 игроков со всего мира, которые будут представлять свои страны в спортивном зрелище мирового уровня, воспевающем силу футбола в изменении жизней и формировании отношения к глобальной проблеме бездомности. Соревнование ставит своей задачей развитие массового футбола, а также работу с бездомными и изгоями общества со всего мира.

Участниками часто становятся люди с зависимостями от наркотиков или алкоголя, которые находятся на пути исправления.

Турнир пройдет на Ратушной площади в течение восьми дней в августе, точные даты будут объявлены позже в 2024 году.