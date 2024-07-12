ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по футболу среди бездомных пройдёт в Осло в 2025 году

Чемпионат мира по футболу среди бездомных пройдёт в Осло в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

В норвежском Осло состоится чемпионат мира по футболу среди бездомных. Мероприятие будет организовано Армией спасения в Норвегии при полной поддержке и содействии правительства и Осло. Об этом сообщает Inside the Games.

В чемпионате мира по футболу среди бездомных 2025 года в Осло примут участие 500 игроков со всего мира, которые будут представлять свои страны в спортивном зрелище мирового уровня, воспевающем силу футбола в изменении жизней и формировании отношения к глобальной проблеме бездомности. Соревнование ставит своей задачей развитие массового футбола, а также работу с бездомными и изгоями общества со всего мира.

Участниками часто становятся люди с зависимостями от наркотиков или алкоголя, которые находятся на пути исправления.

Турнир пройдет на Ратушной площади в течение восьми дней в августе, точные даты будут объявлены позже в 2024 году.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android