Обвиняемые в изнасиловании французские регбисты прибыли в СИЗО города Мендосы

Два игрока сборной Франции по регби Уго Аураду и Оскар Жегу, обвиняемые в изнасиловании, прибыли в Центр временного содержания задержанных города Мендосы (Аргентина), сообщает L'Equipe.

Напомним, регбистам было предъявлено обвинение в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах со стороны 39-летней женщины после вечеринки в ночном клубе в ночь с 6 на 7 июля в городе Мендоса, расположенном на западе центральной части страны, где сборная Франции проводила свой первый тестовый матч из летнего тура с Аргентиной.

По информации источника, оба французских спортсмена будут заключены под стражу до слушания о передаче дела в течение 10 дней после предъявления обвинения. Им грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.