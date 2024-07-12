В команду велогонщиков, где выступает Роглич, могут подписать Ремко Эвенепула

Сегодня, 12 июля, стало известно, что велосипедист Примож Роглич приостанавливает своё участие в гонке «Тур де Франс» на 12-м этапе из-за полученных травм и отправляется на восстановление. Стало известно, что Ремко Эвенепул может подписать контракт с Red Bull-BORA-Hansgroh, об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на бельгийскую газету HLN.

Однако пока ничего не подписано, по некоторой информации, Эвенепулом интересуются также другие клубы. При этом у самого велосипедиста есть контракт с клубом Soudal Quick-Step до конца 2026 года.

Нет точной информации, когда планируется подписание контракта, но в случае если Роглич и Эвенепул окажутся в одной команде, то смогут создать большую конкуренцию другим командам.

Ранее с «Тур де Франс» снялся российский велогонщик Александр Власов.