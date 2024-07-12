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МОК объявил место проведения Олимпийских киберспортивных игр в 2025 году

МОК объявил место проведения Олимпийских киберспортивных игр в 2025 году
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Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что Олимпийские киберспортивные игры в 2025 году пройдут в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Нам очень повезло работать с Саудовским НОК над Олимпийскими киберспортивными играми, поскольку у него есть большой — если не уникальный — опыт в области киберспорта со всеми его заинтересованными сторонами. Олимпийские киберспортивные игры получат большую выгоду от этого опыта», — заявил глава МОК Томас Бах.

Бах также гарантировал соблюдение всех олимпийских ценностей при проведении Игр, в том числе и гендерного, национального равенства.

Напомним, в этом году пройдут летние Олимпийские игры с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

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