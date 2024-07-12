Чикунова заявила, что мечтает победить на ОИ, но не в таких условиях

Мировая рекордсменка российская пловчиха Евгения Чикунова рассказала, почему слишком долго принимала решение о пропуске Игр-2024 в Париже.

«Тяжело было из‑за того, что всё‑таки была надежда. Жалею только о том, что не сказала раньше, что не поеду. Конечно, я не решала резко, ужасно долго об этом думала. Склонялась к тому, что хочется отобраться. Но не в таких условиях. Не в этом моя мечта. Даже если я выиграю и займу какое‑нибудь место на Олимпиаде при таких условиях, точно могу сказать: это не будет того стоить», — сказала Чикунова в эфире передачи «Выше Олимпа. Плавание» на телеканале «Матч ТВ».

На чемпионате России по плаванию в Казани 21 апреля 2023 года Чикунова установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2.17,55). Она превзошла результат Татьяны Скунмакер из ЮАР на 1,4 секунды. В апреле 2024 года 19-летняя Чикунова выиграла две золотые и завоевала одну серебряную медаль в заплывах на 50, 100 и 200 метров брассом.