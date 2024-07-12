Представители России примут участие в конгрессе Всемирной федерации кёрлинга

Российские представители примут участие в конгрессе Всемирной федерации кёрлинга (WCF), несмотря на санкции. Об этом сообщил президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев.

Ранее WCF продлила отстранение российских и белорусских спортсменов до конца 2024 года.

«Федерация керлинга России примет участие в конгрессе в Канаде. Нас представят Ольга Жаркова, Екатерина Галкина и Антон Батугин. Я не поеду туда из-за санкций, хотя и не хочу это делать в принципе», – приводит слова Свищева ТАСС.

Конгресс Всемирной федерации кёрлинга пройдет с 5 по 8 сентября в Монреале (Канада). Российские и белорусские спортсмены не принимают участие на соревнованиях под эгидой WCF с 2022 года. 11 июля было вновь объявлено о продлении отстранения.