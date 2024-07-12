Мария Ласицкене организует серию международных турниров по прыжкам в высоту

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене организует серию международных турниров. На соревнованиях примут участие элитные спортсмены в прыжках в высоту, а также сама Ласицкене. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

В нынешнем летнем сезоне состоятся два турнира, которые получили название «Новая высота». 12 прыгунов (по шесть женщин и мужчин) выступят 3 августа в Москве, а 31 августа — в Прохладном (Кабардино-Балкария), родном городе Ласицкене. Победители турниров получат по 300 тысяч рублей.

Помимо Ласицкене, в серии примут участие чемпион мира в помещении Данил Лысенко, чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова, призёр чемпионата мира Илья Иванюк, призёры чемпионатов России Мария Кочанова, Кристина Королёва, победительница юниорского первенства мира из Беларуси Карина Демидик.