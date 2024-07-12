ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мария Ласицкене организует серию международных турниров по прыжкам в высоту

Мария Ласицкене организует серию международных турниров по прыжкам в высоту
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене организует серию международных турниров. На соревнованиях примут участие элитные спортсмены в прыжках в высоту, а также сама Ласицкене. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

В нынешнем летнем сезоне состоятся два турнира, которые получили название «Новая высота». 12 прыгунов (по шесть женщин и мужчин) выступят 3 августа в Москве, а 31 августа — в Прохладном (Кабардино-Балкария), родном городе Ласицкене. Победители турниров получат по 300 тысяч рублей.

Помимо Ласицкене, в серии примут участие чемпион мира в помещении Данил Лысенко, чемпионка мира среди юниоров Наталья Спиридонова, призёр чемпионата мира Илья Иванюк, призёры чемпионатов России Мария Кочанова, Кристина Королёва, победительница юниорского первенства мира из Беларуси Карина Демидик.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android