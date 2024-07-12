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Главный тренер сборной России Мащенко рассказал про подготовку легкоатлетов к ЧР

Главный тренер сборной России Мащенко рассказал про подготовку легкоатлетов к ЧР
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Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко рассказал про подготовку легкоатлетов к чемпионату России. Соревнования состоятся с 15 по 18 августа в Екатеринбурге.

— Вероятно, планируется, что легкоатлеты выйдут на пик формы через месяц, когда состоится чемпионат России?
— Надеемся на это. Ведь старт в Екатеринбурге станет также финалом серии «Королева спорта», одним из этапов которого был Кубок страны в Чебоксарах.

Оттуда 65 спортсменов сборной отправились прямиком на тренировочный сбор в Новогорске. Они будут работать в Подмосковье до 20 июля, после чего молодёжь в возрасте до 23 лет поедет в Брянск на юниорское первенство России. Подготовка непосредственно к чемпионату страны пройдёт в Новогорске с 28 июля по 13 августа, – приводит слова Мащенко сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

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