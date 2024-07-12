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Отца звезды НФЛ Махоумса неоднократно задерживала полиция в 2024 году за нарушение закона

Отца звезды НФЛ Махоумса неоднократно задерживала полиция в 2024 году за нарушение закона
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Отца Патрика Махоумса задержала полиция в июне 2024 года за вождение по недействительным правам в Техасе (США). Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на документы, опубликованные техасским судом.

Как отмечает издание, в феврале 2024 года Патрика Махоумса-старшего уже останавливала полиция на дороге. Тогда он был задержан за вождение в нетрезвом виде. 53-летний Махоумс также получил предупреждение за игнорирование дорожных знаков, что позволяет предположить, что его, скорее всего, остановили за нарушение правил дорожного движения.

За нарушение закона в феврале Махоумсу-старшему грозит тюремное заключение сроком на 10 лет и штраф в размере до $ 10 тыс.

В 2019 году Махоумса-старшего приговорили к 40 дням тюремного заключения за одно из преступлений, связанных с вождением в нетрезвом состоянии. Сама звезда НФЛ Патрик ранее отказывался комментировать нарушения отца.

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