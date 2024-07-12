«Ужасно». Алла Шишкина раскритиковала новые правила в синхронном плавании

Трёхкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина раскритиковала новые правила в синхронном плавании.

— Ты отсмотрела за две недели кучу программ, поставленных по новым правилам. Как тебе такая реальность?

— Ужасно. Моя мама говорит, что раньше обычному зрителю, который не разбирается в правилах, было интереснее смотреть, а теперь — одно и то же. «Неинтересно!» И я с ней согласна. Изначально ведь правила меняли, чтобы сохранить вид спорта в программе Олимпийских игр, а теперь его могут убрать оттуда просто потому, что это несмотрибельно. Раньше, даже если команда была слабая, это был спектакль на воде, просматривались какие-то задумки тренера. Теперь разные по уровню команды выполняют, по сути, одно и то же просто под разную музыку.

При этом на Играх БРИКС у меня было полное ощущение того, что наши тренеры сделали по максимуму всё, что могли, чтобы программы получились интересными. Я могла в реальном времени всё это сравнить с чемпионатом Европы. Там творилось что-то запредельное: высота элементов ниже колена, ненатянутые ноги и одни и те же движения. Наши тренеры постарались и добавили хореографии, которая теперь ничего не стоит. Знаю, что Татьяна Николаевна добавила одну связку, за которую ничего не поставят, просто для того, чтобы программа казалась более насыщенной. И знаю, что весь мир это увидел, – приводит слова Шишкиной «Матч ТВ».