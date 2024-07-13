Ингебригтсен побил рекорд Европы в беге на 1500 м. Он первым с 2015 года выбежал из 3.27

Олимпийский чемпион 2020 года в беге на 1500 метров, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен установил новый рекорд Европы на своей коронной дистанции.

Это произошло на этапе Бриллиантовой лиги в Монако. Ингебригтсен преодолел дистанцию за 3.26,73, тем самым обновив европейский рекорд, который сам же и устанавливал ранее, в августе 2021 года (3.28,32). Мировой рекорд на 1500 метров (3.26,00) принадлежит двукратному олимпийскому чемпиону и четырёхкратному чемпиону мира из Марокко Хишаму Эль-Герружу.

Важно отметить, что Ингебригтсен стал первым с 2015 года мужчиной, выбежавшим на дистанции 1500 м из 3.27.

Вторым в Монако финишировал серебряный призёр Олимпиады-2020, чемпион мира 2019 года кениец Тимоти Черуйот (3.28,71). Тройку призёров замкнул ещё один представитель Кении Брайан Комен (3.28,80).