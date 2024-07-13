Джаспер Филипсен выиграл 13-й этап «Тур де Франс» — 2024, Погачар финишировал девятым

Бельгийский велогонщик Джаспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck стал победителем 13‑го этапа супермногодневки «Тур де Франс» — 2024.

Он преодолел дистанцию за 3 часа 23 минуты и 9 секунд. Для Филипсена это второй выигранный этап на «Тур де Франс» — 2024. Второе место на этапе занял его соотечественник Ваут ван Арт, тройку лучших замкнул Паскаль Аккерман из Германии.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

«Тур де Франс» — 2024. 13-й этап, Ажен — По, 165,3 км:

1. Джаспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) — 3 часа 23 минуты 9 секунд.

2. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma — Lease a Bike) — время победителя.

3. Паскаль Аккерман (Германия, Israel — Premier Tech) — время победителя…

9. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) — время победителя…

33. Йонас Вингегор (Дания, Visma — Lease a Bike) — время победителя…

55. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal — Quick Step) — отставание 35 секунд.

«Тур де Франс». Общий зачёт после 13 этапов:

1. Тадей Погачар — 52:40:58.

2. Ремко Эвенепул +1.06.

3. Йонас Вингегор +1.14.