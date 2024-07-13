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Ингебригтсен — о рекорде Европы: сначала это вызывает тошноту, потом становится приятно!

Ингебригтсен — о рекорде Европы: сначала это вызывает тошноту, потом становится приятно!
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Олимпийский чемпион 2020 года в беге на 1500 метров, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен прокомментировал новый рекорд Европы в беге на 1500 метров, установленный им на этапе Бриллиантовой лиги — 2024 в Монако. Он показал результат 3.26,73 и первым из европейцев выбежал из 3.27.

«3.27 были магическими цифрами на дистанции 1500 метров. Понятно, что чем больше вы тренируетесь, тем ближе становитесь к рекорду. Сначала это вызывает тошноту, но потом становится приятно!

Я чувствовал себя довольно хорошо, большую часть дистанции провёл в середине, но мне есть над чем поработать в конце. Организм в порядке, и, когда я устанавливаю личный рекорд, становится очень весело», — приводит слова норвежца VG.

Мировой рекорд на 1500 метров (3.26,00) принадлежит двукратному олимпийскому чемпиону и четырёхкратному чемпиону мира из Марокко Хишаму Эль-Герружу.

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