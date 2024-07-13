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Мужская сборная России по пляжному футболу в товарищеском матче обыграла Беларусь

Мужская сборная России по пляжному футболу в товарищеском матче обыграла Беларусь
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В пятницу, 12 июля, мужская сборная России по пляжному футболу в товарищеском матче обыграла национальную команду Беларуси со счётом 5:4.

Усилиями Амадиуса Виноградова (дубль) и Егора Ремизова в начале второго периода российская сборная вела 3:0. Соперники вернулись в игру к концу второй 12-минутки, сравняв счёт. Станислав Кошарный и Алексей Макаров в заключительном периоде вновь вывели россиян вперёд, на что белорусы смогли ответить только одним точным ударом за минуту до конца встречи.

Второй товарищеский матч, запланированный в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды, пройдёт в воскресенье, 14 июля. Сборные России и Беларуси сыграют на стадионе Nova Arena в Санкт-Петербурге.

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