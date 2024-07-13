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Чемпиона мира в гребле на каноэ признали виновным в насилии над несовершеннолетними

Чемпиона мира в гребле на каноэ признали виновным в насилии над несовершеннолетними
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Тренер и чемпион мира по гребле на каноэ француз Жан-Ив Прижент в пятницу, 12 июля, был приговорён к четырём годам тюремного заключения, включая один год с электронным браслетом и три года условно, за два сексуальных нападения на несовершеннолетних в возрасте 16 лет.

«Я испытываю сожаления и угрызения совести ежедневно. 50 лет активной работы с молодыми людьми (каякерами) рухнули за два вечера. Это то, что люди будут помнить обо мне», — приводит слова Прижента RMC Sport.

70-летний тренер признал факт двух нападений на подростков, которых тренировал, перед уголовным судом Ренна.

Дочь Прижента Камилла — слаломистка, прошедшая отбор в Париж 2024, сын также сделал карьеру и является двукратным чемпионом мира в классе C2; его жена Мари-Франсуаза Прижент бывшая чемпионка мира в командном зачёте, а сейчас она руководит французским центром в Вэр-сюр-Марн.

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