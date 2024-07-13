«Лечение предстоит долгое». Супруга Чермошанского — о тяжёлой травме спортсмена

Супруга победителя Кубка России, прыгуна в длину Артёма Чермошанского, представляющего Москву, Елизавета Чермошанская рассказала о состоянии спортсмена после тяжёлой травмы ноги.

«Расскажу про результаты МРТ. Уже расшифровали несколько врачей, поэтому можно собрать картинку воедино).

Итак, из хороших новостей могу сказать, что полностью целы мениск и собственная связка (по идее, они должны были тоже разорваться). Так же полностью целы сосуды!!! Это суперважно, кровоток не нарушен! Проходимость нервов также хорошая. По КТ также никаких вопросов у врачей нет. Переломов Тёме удалось избежать, что тоже очень хорошо. Из плохих, но ожидаемых. Порваны передняя крестообразная связка, наружная связка и задняя крестообразная связка. Скажу честно, мы очень надеялись, что задний крест не будет порван полностью, но в ситуации травмы Артёма это невозможно. Лечение предстоит долгое, но ещё дольше будет длиться реабилитация. Спасибо огромное Вам за рекомендации. Я всё записываю! Не буду пока писать все подробности лечения, так как это будет всё равно зависеть от окончательного решения хирурга, но, скорее всего, будет два этапа лечения. Также могу сказать, что многие врачи говорят, что Тёма «поцелованный в темечко», так как во всей произошедшей ситуации всё могло быть гораздо хуже», — написала Елизавета в своих социальных сетях.

В третьей попытке Чермошанский показал результат 8,03 м, который стал лучшим по итогам соревнований. При этом в последней шестой попытке он разбежался, пробежал по песку и очень неудачно прыгнул, травмировав колено.