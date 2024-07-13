Тадей Погачар выиграл 14-й этап «Тур де Франс» — 2024, Вингегор — второй

Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем 14‑го этапа супермногодневки «Тур де Франс» — 2024.

Он преодолел дистанцию за 4 часа 1 минуту и 51 секунду. Для Погачара это второй выигранный этап на «Тур де Франс» — 2024. Второе место на этапе занял датчанин Йонас Вингегор, тройку лучших замкнул Ремко Эвенепул из Бельгии.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

«Тур де Франс» — 2024. 14-й этап, По – Сен-Лари-Сулан Пла д’Аде, 151,9 км:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4 часа 1 минута 51 секунда.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma — Lease a Bike) – время победителя.

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – время победителя.

«Тур де Франс». Общий зачёт после 14 этапов:

1. Тадей Погачар — 56:42:39.

2. Йонас Вингегор +1.57.

3. Ремко Эвенепул +2.22.