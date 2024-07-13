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Видео: пёс выбежал на дорожку во время забега на первенстве России

Видео: пёс выбежал на дорожку во время забега на первенстве России
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На первенстве России среди юниоров произошёл забавный момент. Во время забега на дистанции 800 м среди женщин на беговую дорожку выбежал пёс. Он пробежал со спортсменками почти один круг.

Победу в соревновании одержала Анна Банатова с результатом 2.03,52 (личный рекорд). Второе место заняла Екатерина Шмарина, показав время 2.06,2. На третьем месте – Екатерина Коновалова с результатом 2.09,29.

Первенство России среди юниоров до 20 лет проходит в Краснодаре с 12 по 14 июля на стадионе «Динамо». Там же проходят всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 16 лет.

За три соревновательных дня будет разыграно 40 комплектов наград национального первенства и 16 комплектов медалей всероссийских соревнований.

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