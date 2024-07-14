Ян Непомнящий занимает 5-е место в Суперкубке Хорватии, лидирует с отрывом Каруана
Двукратный вице-чемпион мира российский гроссмейстер Ян Непомнящий занимает пятое место перед заключительным игровым днём в SuperUnited Rapid & Blitz Croatia — 2024 в рамках этапа серии Grand Chess Tour. Лидирует в Суперкубке Хорватии по рапиду и блицу Фабиано Каруана из США.
Положение в таблице перед заключительным игровым днём:
- Фабиано Каруана (рейтинг ФИДЕ — 2738, США) — 21 очко.
- Уэсли Со (2722, США) — 16,5.
- Максим Вашье-Лаграв (2747, Франция) — 16,5.
- Алиреза Фируджа (2724, Франция) — 16.
- Ян Непомнящий (2754, Россия) — 14,5.
- Левон Аронян (2750, США) — 14,5.
- Гукеш Доммараджу (2647, Индия) — 11,5.
- Аниш Гири (2679, Нидерланды) — 10,5.
- Видит Гуджрати (2701, Индия) — 7,5.
- Иван Сарич (2614, Хорватия) — 6,5.
Сегодня, 14 июля, Ян Непомнящий отмечает свой 34-й день рождения.
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