На «Тур де Франс» фанат бросил картошку фри в лицо Вингегору и Погачару. Его арестовали

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» — 2024 один из фанатов бросил в лицо датчанину Йонасу Вингегору и словенцу Тадею Погачару в лицо картошку фри во время 14-го этапа многодневки.

«Я не понимаю тех, кто идёт на велопробег, чтобы бросать вещи», — приводит слова Вингегора Marca.

«Уже нашли и арестовали человека, совершившего этот поступок, и последнюю ночь он провёл в тюрьме. Мы благодарим жандармерию за их быструю и отличную работу, и это знак того, что они не могут так поступать с велосипедистами. Пожалуйста, будьте ответственны и уважайте велосипедистов», — прокомментировал ситуацию президент Профессиональной ассоциации велосипедистов Адам Хансен.

Всё происходящее было зафиксировано телекамерами, следящими за двумя велосипедистами, претендующими на победу в «Тур де Франс» — 2024.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.