Российский регбист Остриков прокомментировал решение о завершении карьеры

В недавнем интервью россиянин Андрей Остриков рассказал, что планирует взять перерыв и решить, продолжать ли карьеру игрока. Прошлый сезон он провёл в клубе второго по силе французского дивизиона Про Д2 «Стад-Монтуа», контракт с которым завершался у 37-летнего спортсмена в начале июля. Доиграть сезон Остриков не смог по причине дисквалификации. В конце апреля в матче против «Дакса» россиянин получил красную карточку и, после рассмотрения инцидента контрольно-дисциплинарным комитетом, был отстранен от игр на 4 недели, то есть до конца чемпионата.

«Это нелегкий процесс — завершить карьеру, особенно когда ты 20 лет варился в этой теме. Вот я и думал: может ещё продолжить играть? Но спустя полтора месяца каникул, когда парни вернулись тренироваться, я понял, что меня совершенно не тянет обратно на поле. Хватит с меня! (смеется)» — прокомментировал «Чемпионату» своё решение Остриков.

Андрей Остриков, воспитанник зеленоградской регбийной школы «Орбита», в которую пришел в 2002 году в возрасте 15 лет, начал профессиональную карьеру в 2006 году во французском клубе дивизиона Про Д 2 «Ажен», так же выступал за «Орияк», «Гренобль» и «Стад-Монтуа», 8 сезонов провел в английском Премьершипе в «Сеил Шаркс», в составе которого принимал участие в Кубке Чемпионов и Кубке Вызова (в сезонах 2011-2019 клуб дважды добирался до четвертьфиналов и 1 раз до полуфинала). Остриков сыграл в финале Англо-Валлийского Кубка в 2013 году. «Сеил Шаркс» тогда уступили «Харликвинз» 32:14. В составе сборной России Остриков провел 40 матчей и занес 5 попыток. Так же в составе сборной попадал в итоговый состав для участия во всех двух Кубках мира по регби (2011, 2019).

Относительно своих дальнейших карьерных планов Андрей Остриков пока комментариев не дал, но ранее заявлял, что не исключает и возможность продолжения картеры в регби, но уже в качестве тренера.