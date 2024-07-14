Фемке Бол показала третий результат в истории на дистанции 400 м с барьерами

Нидерландская легкоатлетка Фемке Бол установила новый рекорд Европы в беге на дистанции 400 м с барьерами. Сегодня, 14 июля, на соревнованиях в Швейцарии Бол показала результат 50,95 секунды. Это не только рекорд Европы, но и третий результат в истории.

Двумя лучшими результатами на этой дистанции обладает американка Сидни Маклафлин-Леврон. Она обновила собственный мировой рекорд в июне 2024 года – 50,65 секунды.

Бол и Маклафлин-Леврон – единственные спортсменки в истории, выбежавшие из 51 секунды на дистанции 400 м с барьерами. Американка является олимпийской чемпионкой 2020 года в этой дисциплине, нидерландка – чемпионка мира 2023 года.

Фемке Бол и Сидни Маклафлин-Леврон считаются фаворитами на 400 м с барьерами на Олимпийских играх в Париже (Франция). Финал на этой дистанции состоится 8 августа.