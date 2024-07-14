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Женский «Кристалл» стал чемпионом России по пляжному футболу

Женский «Кристалл» стал чемпионом России по пляжному футболу
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Женский пляжный футбольный клуб «Кристалл» из Санкт-Петербурга одержал победу в чемпионате России.

В финальном матче команда из Санкт-Петербурга обыграла «Звезду». Встреча завершилась со счётом 5:0. Анастасия Горшкова и Виктория Силина, выступающие за «Кристалл», получили индивидуальные награды турнира. Горшкова признана MVP турнира, а Силина лучшим вратарём.

«Эмоции самые-самые хорошие. Классный матч, турнир. Мы долго его ждали. Хотели выиграть, собственно, что хотели, то и получили. Сейчас полностью без сил и эмоций, всё оставили вчера. На сегодня лишь маленький запас, который достали из кладовки», — приводит слова Силиной официальный сайт РФС.

Чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд прошёл в Санкт-Петербурге с 9 по 14 июля. В турнире приняли участие 12 команд.

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