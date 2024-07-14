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Мужская сборная России по пляжному футболу в товарищеском матче проиграла Беларуси

В воскресенье, 14 июля, прошёл товарищеский матч между мужскими сборной России и командой Беларуси по пляжному футболу на стадионе Nova Arena в Санкт-Петербурге. Победу одержала белорусская сборная со счётом 3:2.

За сборную России отличились Егор Ремизов (11-я минута) и Амадиус Виноградов (21-я минута). В составе сборной Беларуси забили Иван Константинов (вторая минута) и Олег Гапон (31-я минута). Победу белорусской команде принёс автогол Амадиуса Виноградова на 32-й минуте встречи.

В пятницу, 12 июля, сборные России и Беларуси провели первый очный матч в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды. В той встрече победу одержали российские футболисты со счётом 5:4. Голы забили Амадиус Виноградов (дубль), Егор Ремизов, Станислав Кошарный и Алексей Макаров.