ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мужская сборная России по пляжному футболу в товарищеском матче проиграла Беларуси

Мужская сборная России по пляжному футболу в товарищеском матче проиграла Беларуси
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 14 июля, прошёл товарищеский матч между мужскими сборной России и командой Беларуси по пляжному футболу на стадионе Nova Arena в Санкт-Петербурге. Победу одержала белорусская сборная со счётом 3:2.

За сборную России отличились Егор Ремизов (11-я минута) и Амадиус Виноградов (21-я минута). В составе сборной Беларуси забили Иван Константинов (вторая минута) и Олег Гапон (31-я минута). Победу белорусской команде принёс автогол Амадиуса Виноградова на 32-й минуте встречи.

В пятницу, 12 июля, сборные России и Беларуси провели первый очный матч в рамках учебно-тренировочного сбора национальной команды. В той встрече победу одержали российские футболисты со счётом 5:4. Голы забили Амадиус Виноградов (дубль), Егор Ремизов, Станислав Кошарный и Алексей Макаров.

Материалы по теме
Мужская сборная России по пляжному футболу в товарищеском матче обыграла Беларусь
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android