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Правительство РФ выделит более 274 млн рублей на вознаграждение призёрам Игр БРИКС

Правительство РФ выделит более 274 млн рублей на вознаграждение призёрам Игр БРИКС
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Правительство Российской Федерации выделит более 274 млн рублей на поощрение победителей и призеров Спортивных игр стран БРИКС. Об этом сообщили на официальном сайте правительства.

Постановление о назначении возгнаграждения подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Чемпионам Спортивных игр стран БРИКС полагается вознаграждение в размере 358,4 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей получат по 179,2 тыс. рублей, спортсмены, завоевавшие бронзовые медали, – по 107,5 тыс. рублей. При этом, если спортсмен в ходе Игр получил несколько медалей, вознаграждение будет выплачиваться за каждую завоёванную награду.

Тренеры, подготовившие призёров Игр, также получат вознаграждение: за золотую медаль – 137,2 тыс. рублей, за серебряную – 67,6 тыс. рублей, за бронзовую – 40,96 тыс. рублей.

Спортивные игры стран БРИКС прошли с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 266 золотых, 142 серебряные и 101 бронзовую награду.

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