Лидер общего зачёта «Тур де Франс» Погачар выиграл 15-й этап и увеличил отрыв до 3 минут

Лидер общего зачёта супермногодневки «Тур де Франс» — 2024 словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates стал победителем 15‑го этапа.

Он преодолел дистанцию за 5 часов 13 минут и 55 секунд. Для Погачара это третий выигранный этап на «Тур де Франс» — 2024. Второе место на этапе занял датчанин Йонас Вингегор, тройку лучших замкнул Ремко Эвенепул из Бельгии.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

«Тур де Франс» — 2024. 15-й этап, Луданвьелль — Плато де Бей, 197,7 км:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 5 часов 13 минут и 55 секунд.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma — Lease a Bike) – отставание 1 минута 8 секунд.

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) +2.51.

«Тур де Франс». Общий зачёт после 15 этапов:

1. Тадей Погачар — 61:56.24.

2. Йонас Вингегор +3.09.

3. Ремко Эвенепул +5.19.