«Нас могут опустить в интернете». Колесников — о сравнении Кубка России по плаванию с ОИ

Российский пловец, мировой рекордсмен Климент Колесников рассказал о сравнении результатов в финале Кубка России с плавательным турниром на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Если проплывём хуже, чем на Олимпийских играх в Париже, не удивлюсь, что нас за это опустят в интернете, проплывём хорошо — скажут: ну чего, внутри страны проплыли, да и всё. Я буду плыть для себя, у меня свои задачи, я работаю над этим и надеюсь их выполнить», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Напомним, задолго до Олимпиады Колесников заявил, что не будет участвовать в нейтральном статусе, позже глава Всероссийской федерации плавания заявил, что российские пловцы не будут участвовать в Олимпийских играх на тех условиях, которые выдвигает МОК.

Финал Кубка России по плаванию пройдёт с 23 по 28 июля в Екатеринбурге. Олимпийские игры 2024 года состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция). Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе и на определённых условиях допуска. Единственный российский пловец, который выступит на Олимпиаде, — брассист Евгений Сомов.