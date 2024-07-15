Ангелина Мельникова: Байлз для меня — гимнастка космического уровня

Российская гимнастка олимпийская чемпионка в командном первенстве Ангелина Мельникова высказалась об американке Симоне Байлз.

«За Байлз мне очень интересно наблюдать. Она собиралась завершать карьеру в Токио, но сейчас в Париже Симона 100% приготовила что-то интересное. Хочется снова посмотреть на космическую гимнастику. Много плохих вещей говорят про неё, но Байлз для меня – гимнастка космического уровня. Я бы никогда такое не сделала в жизни! Смотрю на неё и восхищаюсь. Жду от неё в Париже много первых мест. В психологическом плане для неё очень тяжело справиться с грузом. И то, что она не выступила тогда, сильно повлияло на результат команды. Если она решилась идти в Париж, то она уверена в своих силах» — приводит слова Мельниковой Metaratings.ru.

27-летняя Байлз — четырёхкратная олимпийская чемпионка (в абсолютном и командном первенстве, а также в вольных упражнениях и опорном прыжке на Олимпиаде-2016 в Рио-де Жанейро), 23-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории мировых первенств), в том числе шестикратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2023). По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (37) занимает первое место в истории спортивной гимнастики.