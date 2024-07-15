Ангелина Мельникова рассказала, за кем будет следить на Олимпиаде-2024

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, за кем будет следить на Олимпийских играх — 2024.

«Мне хочется посмотреть, как выступит сборная США. У них не поменялся состав с Токио, только добавилась одна молодая девочка. В составе три олимпийские чемпионки — очень сильная команда. В Токио ещё очень хороша была бразильянка Андраде. Интересно будет посмотреть сборную Китая, потому что их выступления на бревне — это совершенство. И очень хочется посмотреть на девочку из Алжира, у которой сумасшедшая база на брусьях. У неё сложная программа, и это впечатляет. Недавно на чемпионате Европы сборная Италии выиграла все снаряды. Хочется посмотреть на них в Париже», — приводит слова Мельниковой Metaratings.

23-летняя Мельникова — олимпийская чемпионка — 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье (2021), неоднократный призёр Олимпийских игр и мировых первенств.

Олимпийские игры состоятся в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.