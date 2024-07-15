«Я не потерял веру». Вингегор — о лидерстве Погачара на «Тур де Франс» — 2024

Датский велогонщик Йонас Вингегор высказался о лидерстве словенского спортсмена Тадея Погачара на веломногодневке «Тур де Франс» — 2024.

«Я уже дважды выигрывал эту гонку и приехал сюда не для того, чтобы быть вторым. Если кто-то лучше, нужно с этим смириться. На данный момент Тадей лучше. Надеюсь, я смогу изменить ситуацию на третьей неделе. Мы знаем, что в прошлом у него были неудачные дни на этом этапе. Многое ещё может случиться. Буду продолжать бороться изо всех сил. Я не потерял веру», — приводит слова Вингегора Eurosport.

Напомним, Вингегор отстаёт от Погачара в общем зачёте перед последней неделей на 3.09.

Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.