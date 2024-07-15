БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Я не потерял веру». Вингегор — о лидерстве Погачара на «Тур де Франс» — 2024

«Я не потерял веру». Вингегор — о лидерстве Погачара на «Тур де Франс» — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Датский велогонщик Йонас Вингегор высказался о лидерстве словенского спортсмена Тадея Погачара на веломногодневке «Тур де Франс» — 2024.

«Я уже дважды выигрывал эту гонку и приехал сюда не для того, чтобы быть вторым. Если кто-то лучше, нужно с этим смириться. На данный момент Тадей лучше. Надеюсь, я смогу изменить ситуацию на третьей неделе. Мы знаем, что в прошлом у него были неудачные дни на этом этапе. Многое ещё может случиться. Буду продолжать бороться изо всех сил. Я не потерял веру», — приводит слова Вингегора Eurosport.

Напомним, Вингегор отстаёт от Погачара в общем зачёте перед последней неделей на 3.09.

Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

Материалы по теме
Лидер общего зачёта «Тур де Франс» Погачар выиграл 15-й этап и увеличил отрыв до 3 минут
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android