«Бороться за победу». Погачар — о соперничестве с Вингегором на «Тур де Франс» — 2024

Словенский велогонщик Тадей Погачар рассказал, что не чувствует себя в безопасности в гонке с датским велогонщиком Йонасом Вингегором за победу на «Тур де Франс» — 2024, несмотря на преимущество во времени.

«Йонас не сдастся, его команда постарается сделать всё возможное. Это будет тяжёлая последняя неделя. И мы будем очень хорошо готовиться к этому как команда. Мы сильны и уверены. Йонас приехал сюда, чтобы бороться за победу. Сейчас он действительно демонстрирует яйца.

Я проехал по самым высоким показателям за всю свою карьеру. Когда проверил свои цифры, то подумал, что это безумие, но именно так развивается велоспорт. Все работают даже над самыми мелкими деталями. Когда шесть лет назад начал выступать в качестве профессионала, это было почти по-любительски», — приводит слова Погачара Eurosport.

Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.