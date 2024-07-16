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«99% невозможно». Погачар — об участии в «Вуэльте Испании»

«99% невозможно». Погачар — об участии в «Вуэльте Испании»
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Словенский велогонщик Тадей Погачар практически исключил возможность участия в «Вуэльте Испании», поскольку ждёт активной гонки на последней неделе «Тур де Франс» — 2024.

«В этом году это на 99% невозможно. В следующем году гораздо больше шансов увидеть меня на «Вуэльте», — приводит слова Погачара Eurosport.

Шоссейная многодневная велогонка «Вуэльта» стартует 17 августа, менее чем через месяц после завершения «Тур де Франс» — 2024.

Тадей Погачар является фаворитом веломногодневки «Тур де Франс» — 2024, которая проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

Ранее Погачар рассказал, что не чувствует себя в безопасности в гонке с датским велогонщиком Йонасом Вингегором за победу на «Тур де Франс» — 2024, несмотря на преимущество во времени.

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