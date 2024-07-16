Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв встретился с сыном Рамзана Кадырова

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв провёл встречу с министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым, сыном главы региона Рамзана Кадырова.

«Глава Республики Рамзан Ахматович показывает своим примером, как и наш президент Владимир Владимирович Путин, что физкультура и спорт – это очень важная составляющая жизни.

Мы видим, что доля местного населения, кто систематически занимается физической культурой и спортом, составляет 52%. Это высокий показатель. Но наша задача – довести его до 70%. Уверен, что мы достигнем поставленной цели», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу всем заинтересованным ведомствам о доведении систематически занимающегося спортом населения к 2030 году до 70%.