Снукерист Ронни О'Салливан вышел в четвертьфинал турнира «Шанхай Мастерс» — 2024

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан вышел в четвертьфинал международного турнира «Шанхай Мастерс» — 2024 в Китае.

В матче второго круга соревнований в Шанхае экс первый номер мирового рейтинга обыграл китайского снукериста Чжоу Цзиньхао со счётом 6:1. В 1/4 финала О'Салливан встретится с победителем матча между соотечественником 10-м номером мирового рейтинга Али Картером и Дин Джуньху из Китая (8).

В другом матче второго раунда чемпион мира бельгиец Люка Брессель проиграл ещё одному представителю Китая Сы Цзяхуэю со счётом 2:6.

Турнир в Шанхае проходит с 15 по 21 июля. Действующим победителем соревнований является Ронни О'Салливан. Ранее британский снукерист был признан лучшим игроком сезона-2023/2024.