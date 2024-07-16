Глава Федерации тяжёлой атлетики России заявил, что Игры дружбы перенесены на 2025 год

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что Всемирные игры дружбы перенесены на 2025 год.

«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные. Мы получили приглашения в ряд стран для проведения совместных сборов и матчевых встреч, до конца не буду раскрывать, потому что идёт процесс диалога и формирования нашего календаря в связи с тем, что внесены изменения из-за переноса Игр дружбы. На этот год у нас больше не планируется крупных международных стартов, потому что Игры дружбы исключали подготовку к другим соревнованиям», — сказал Агапитов на пресс-конференции.

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы.

Ранее генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин покинул занимаемую должность.