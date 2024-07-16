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Глава Федерации тяжёлой атлетики России заявил, что Игры дружбы перенесены на 2025 год

Глава Федерации тяжёлой атлетики России заявил, что Игры дружбы перенесены на 2025 год
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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что Всемирные игры дружбы перенесены на 2025 год.

«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные. Мы получили приглашения в ряд стран для проведения совместных сборов и матчевых встреч, до конца не буду раскрывать, потому что идёт процесс диалога и формирования нашего календаря в связи с тем, что внесены изменения из-за переноса Игр дружбы. На этот год у нас больше не планируется крупных международных стартов, потому что Игры дружбы исключали подготовку к другим соревнованиям», — сказал Агапитов на пресс-конференции.

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы.

Ранее генеральный директор оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин покинул занимаемую должность.

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