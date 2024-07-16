Шахматист Сергей Карякин и участник СВО Нимченко вошли в Совет Федерации от Крыма

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вместе с участником СВО, Героем России Юрием Нимченко будет представлять республику Крым в Совете Федерации.

«Герой России Юрий Петрович Нимченко будет представлять исполнительный орган государственной власти республики Крым в Совете Федерации. Сенатором от представительного органа государственной власти нашей республики будет Сергей Александрович Карякин, всемирно известный гроссмейстер», — говорится в сообщении «РИА Новости» со ссылкой на слова главы республики Крым Сергея Аксёнова.

Нимченко — военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота.

С 2014 года Крым в Совфеде представляли Ольга Ковитиди и Сергей Цеков.