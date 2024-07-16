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ВАДА приветствует выводы World Aquatics по делу китайских пловцов

ВАДА приветствует выводы World Aquatics по делу китайских пловцов
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приветствовало отчёт, опубликованный World Aquatics по допинговому делу 23 китайских пловцов.

«Вслед за положительными выводами независимого прокурорского расследования действий ВАДА в этих случаях, это ещё один отчёт, в котором подробно описывается, как соблюдались правильные процедуры в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса.

ВАДА радо, что ещё одно расследование не нашло никаких доказательств правонарушений со стороны международных антидопинговых органов в отношении этих случаев. Как всегда, мы внимательно изучим рекомендации Комитета относительно того, как можно ещё больше ужесточить применимые правила, и мы рассмотрим их как часть текущего обновления Кодекса и международных стандартов», — сообщает представитель ВАДА на официальном сайте организации.

Напомним, 23 китайских пловца попались на триметазидине в 2021 году перед Олимпиадой в Токио. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало отстранять их, приняв версию Китайского антидопингового агентства (CHINADA) о том, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены.

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