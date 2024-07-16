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Велогонщик Энрик Мас рассказал, что «Тур де Франс» — 2024 оказался слишком тяжёлым

Велогонщик Энрик Мас рассказал, что «Тур де Франс» — 2024 оказался слишком тяжёлым
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Испанский профессиональный шоссейный велогонщик Энрик Мас рассказал, что «Тур де Франс» — 2024 оказался для него слишком тяжёлым.

— Как для вас прошёл этот «Тур де Франс»?
— Тяжело. Это тяжёлый «Тур де Франс»; мы едем очень быстро. И ничего. То, что вы видите, — это реальность.

— Во время Тура Швейцарии вы сказали, что вам не хватает «точки физической формы». Нашли ли вы её в этом «Тур де Франс»?
— Нет, и, похоже, это была не просто маленькая точка, которой мне не хватало?

— Что случилось, что вы не в своей тарелке?
— Я не знаю, что случилось. Мы не знаем. Я надеюсь, что в следующих гонках этот эпизод не повторится и мы сможем бороться за общий зачёт, потому что здесь, как вы видите, это невозможно, — приводит слова Маса Relevo.

Напомним, веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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