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Ян Непомнящий и Магнус Карлсен примут участие в крупном онлайн-турнире по быстрым шахматам

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен примут участие в крупном онлайн-турнире по быстрым шахматам
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен примут участие в международном онлайн-турнире по быстрым шахматам Speed Chess Championship. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В соревнованиях с призовым фондом $ 175 тыс. также примут участие американские гроссмейстеры Хикару Накамура, Ханс Ниманн и Фабиано Каруана. Вместо отказавшегося от участия действующего чемпиона мира китайца Дин Лижэня в турнире сыграет Арджун Эригайси из Индии.

Speed Chess Championship — ежегодный онлайн-турнир по шахматам, который проходит на платформе Сhess.com с 2016 года. В нём принимают участие сильнейшие шахматисты мира.

В этом году соревнования пройдут с 25 июля по 9 сентября. Действующим победителем турнира является Магнус Карлсен.

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