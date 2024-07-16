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На 41-м году жизни погиб тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ

На 41-м году жизни погиб тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ
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Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий Адаев скончался в возрасте 40 лет. По предварительным данным он погиб в ДТП в Воронежской области.

«Греблей Дмитрий начал заниматься в 1996 году у тренера Сергея Лукьянова, а позднее у Алексея Неловко. Являлся призёром чемпионата Европы, победителем первенства Европы, чемпионом мира 2010 года среди студентов.

После окончания спортивной карьеры продолжил популяризировать греблю на байдарках и каноэ, начав тренерскую деятельность в Саратовской областной спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ.

Министерство спорта области выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким, воспитанникам Дмитрия Адаева. Весь спортивный мир скорбит вместе с вами», — говорится в сообщении на сайте Министерства спорта Саратовской области.

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