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«Продолжать в том же духе». Кавендиш — о победе на пятом этапе «Тур де Франс» — 2024

«Продолжать в том же духе». Кавендиш — о победе на пятом этапе «Тур де Франс» — 2024
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Британский велогонщик Марк Кавендиш рассказал, как в начале этого месяца он вошёл в историю, одержав 35-ю победу на этапе «Тур де Франс» — 2024.

«У вас на самом деле нет времени, чтобы это осознать, это не ждёт вас, не позволяет вам праздновать, а затем ждать, пока вы будете готовы продолжать. Есть работа, которую нужно выполнить. Мы должны продолжать в том же духе и попытаться победить, когда сможем. Каждый год на «Тур де Франс», если вы выигрываете этап или ваша команда выигрывает этап, давление немного снижается. Вам просто нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Кавендиша Eurosport.

Веломногодневка «Тур де Франс» проходит с 29 июня по 21 июля. Старт состоялся в итальянской Флоренции, а финиширует пелотон в Ницце (Франция). Всего запланирован 21 этап общей протяжённостью 3500 км.

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