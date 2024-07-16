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Стал известен состав участников Суперфиналов чемпионатов России — 2024 по шахматам

Федерация шахмат России (ФШР) огласила окончательные списки участников Суперфиналов национальных чемпионатов, которые пройдут в Барнауле с 16 по 29 августа.

Шахматы. 77-й чемпионат России по шахматам среди мужчин. Участники:

Александр Грищук;

Владислав Артемьев;

Даниил Дубов;

Андрей Есипенко;

Евгений Наер;

Максим Матлаков;

Павел Понкратов;

Алексей Дреев;

Арсений Нестеров;

Артём Тимофеев;

Рудик Макарян;

Алексей Гребнев.

74-й чемпионат России по шахматам среди женщин. Участники:

Александра Горячкина;

Екатерина Лагно;

Полина Шувалова;

Валентина Гунина;

Лея Гарифуллина;

Ольга Гиря;

Наталья Погонина;

Баира Кованова;

Дарья Войт;

Екатерина Гольцева;

Дарья Чарочкина;

Ольга Карманова.

Согласно регламенту, соревнования пройдут раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 11 туров с одним выходным днём.