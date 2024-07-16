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Стал известен состав участников Суперфиналов чемпионатов России — 2024 по шахматам

Стал известен состав участников Суперфиналов чемпионатов России — 2024 по шахматам
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Федерация шахмат России (ФШР) огласила окончательные списки участников Суперфиналов национальных чемпионатов, которые пройдут в Барнауле с 16 по 29 августа.

Шахматы. 77-й чемпионат России по шахматам среди мужчин. Участники:

Александр Грищук;
Владислав Артемьев;
Даниил Дубов;
Андрей Есипенко;
Евгений Наер;
Максим Матлаков;
Павел Понкратов;
Алексей Дреев;
Арсений Нестеров;
Артём Тимофеев;
Рудик Макарян;
Алексей Гребнев.

74-й чемпионат России по шахматам среди женщин. Участники:

Александра Горячкина;
Екатерина Лагно;
Полина Шувалова;
Валентина Гунина;
Лея Гарифуллина;
Ольга Гиря;
Наталья Погонина;
Баира Кованова;
Дарья Войт;
Екатерина Гольцева;
Дарья Чарочкина;
Ольга Карманова.

Согласно регламенту, соревнования пройдут раздельно для мужчин и для женщин по круговой системе в 11 туров с одним выходным днём.

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