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Далалоян пропустит Кубок России по спортивной гимнастике в Новосибирске

Далалоян пропустит Кубок России по спортивной гимнастике в Новосибирске
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Олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян сообщил, что пропустит Кубок России по спортивной гимнастике в Новосибирске.

«Кубок России пропускаю, к сожалению. Эти полгода были очень сложные, буквально на износ, и надо бы восстановиться», — написал Далалоян в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Артур Далалоян стал серебряным призёром в дисциплине с кольцами на Играх БРИКС. Он показал результат в 13,733 балла. Игры БРИКС проходили с 11 по 24 июня в Казани. Участие в соревнованиях приняли около 90 стран, несмотря на призыв Международного олимпийского комитета объявить бойкот мероприятию.

Кубок России по спортивной гимнастике в Новосибирске пройдёт с 31 июля по 4 августа.

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