Чемпион Игр-2020 Сидаков признался, что плохо спал после новости об отказе от Олимпиады

Олимпийский чемпион 2020 года, трёхкратный чемпион мира российский борец вольного стиля Заурбек Сидаков откровенно рассказал о своей реакции на решение Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) не отправлять допущенных спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция).

— Два дня после этого я поздно ложился спать. Домой рано приходил, смотрел телевизор, отвлекался. Но тяжело засыпать, когда посещают разные мысли: что дальше делать, чем заниматься. С 11 лет я тренируюсь каждый день, прихожу в зал, проливаю пот — и тут такая информация.

— Тяжело осознавать, что эти медали на стене — возможно, последние, завоёванные в борьбе?

— Не задумывался над этим, но сейчас вы это сказали и… тяжело стало. Хочу оставаться в спорте, но я уже не маленький мальчик, который может пахать днём и ночью, и у него есть завтра, чтобы поехать на ОИ 2028 или ОИ 2032. Хочу использовать то время, которое у меня есть. Самое главное — чтобы здоровье позволило», — приводит слова Сидакова «Матч ТВ».