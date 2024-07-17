Родионенко сообщила, что Далалоян не планирует завершать спортивную карьеру

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что олимпийский чемпион 2020 года в командном многоборье Артур Далалоян не планирует завершать спортивную карьеру.

«Белявский уже заканчивает карьеру, но официально об этом не объявлял, об Артуре даже речи такой нет. Сегодня Далалоян говорит, что пропускает Кубок России, а завтра скажет, что всё‑таки выступит. Так было перед Играми БРИКС», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Далалоян пропустит Кубок России по спортивной гимнастике в Новосибирске. Напомним, ранее российский спортсмен стал серебряным призёром в дисциплине с кольцами на Играх БРИКС. Он показал результат в 13,733 балла. Игры БРИКС проходили с 11 по 24 июня в Казани.