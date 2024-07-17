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Филипсен одержал ю победу на «Тур де Франс» — 2024. Погачар сохранил лидерство в зачёте

Бельгийский спринтер Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck стал победителем 16-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс» — 2024. Для Йеспера это уже третья победа в текущем гранд-туре.

Филипсен преодолел дистанцию в 188,6 км из Грюиссана в Ним за 4.11,27.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2024, 16-й этап. Грюиссан – Ним, 188,6 км:

1. Йеспер Филипсен (Бельгия, Alpecin – Deceuninck) – 4.11,27.

2. Фил Баухаус (Германия, Bahrain – Victorious) – то же время;

3. Александр Кристофф (Норвегия, Uno-X Mobility).

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2024. Генеральная классификация после 16-го этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 67.35,56.

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 3,34;

3. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 5,44.