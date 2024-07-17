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«Будет востребован в любом качестве». Титов — о возможном завершении карьеры Нагорного

«Будет востребован в любом качестве». Титов — о возможном завершении карьеры Нагорного
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался о спортивном гимнасте, олимпийском чемпионе Никите Нагорном.

«Парень взрослый, каждый сам решает, как он поступает. Никита достаточно успешно выступил на Играх БРИКС, решил пропустить Кубок России, это решение согласовано с тренерами, никакой трагедии здесь не вижу. В любом случае Никита — человек для гимнастики не потерянный, будет востребован в любом качестве», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

В 2021 году на Олимпийских играх в Токио Нагорный завоевал золотую медаль в командных соревнованиях, выиграл бронзовые медали в многоборье и упражнениях на перекладине.

Ранее Нагорный опубликовал пост в социальных сетях, в котором намекнул на завершение карьеры.

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