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Олимпийские игры 2030 года во Франции находятся под угрозой

Олимпийские игры 2030 года во Франции находятся под угрозой
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Зимние Олимпийские игры 2030 года находятся под угрозой. Ранее сообщалось, что соревнования практически точно пройдут во Франции.

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Источник: зимние Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции, 2034-го — в США

Как сообщает Ski-Nordique, в Национальном олимпийском комитете Франции (НОК) существуют опасения по поводу государственного финансирования соревнований. Президент региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег Рено Мюзелье ежедневно проверяет наличие признаков одобрения со стороны Елисейского дворца, но отставка премьер-министра Габриэля Атталя и его правительства стала проблемой.

Финансовая гарантия государства должна была быть подписана в ближайшие дни. Ориентировочный бюджет Олимпийских игр 2030 года составляет € 1,975 млрд. Только премьер-министр может юридически подписать залог, требуемый МОК.

По словам Рено Мюзелье, на кону стоят несколько колоссальных проектов на общую сумму до € 28 млрд благодаря различному финансированию, в том числе из других стран Европы.

Решающее голосование по столице Игр-2030 назначено на 24 июля.

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