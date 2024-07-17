США могут лишиться права проведения Олимпиады в 2028 и 2034 годах — Reuters

США могут лишить права проведения Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах. Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на слова почётного президента ВАДА Ричарда Паунда. Это может случиться из-за расследования результатов допинг-тестов 23 пловцов из Китая по «Акту Родченкова».

«Этот закон не соответствует антидопинговому кодексу. Я предполагаю, что один из шагов, которые ВАДА собирается предпринять на данном этапе, — это передать этот конкретный вопрос на рассмотрение комитета по проверке соответствия. Я подозреваю, что если или когда по этому поводу пройдут слушания, они объявят Соединённые Штаты не соответствующими требованиям. Это означало бы, что они не смогут провести Олимпийские игры», — приводит слова Паунда Reuters.

Отметим, что «Акт Родченкова» даёт США право преследовать любого нарушителя в мире и экстрадировать его на территорию Штатов, если в соревнованиях участвовали американцы.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 28 июля, а зимние Игры 2034 года собираются провести в Солт-Лейк-Сити. Столица Белой олимпиады станет известна на 142-й сессии МОК в Париже на следующей неделе.